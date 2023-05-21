تنصيب مجموعة الصداقة " الجزائر - زامبيا"

أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، سليم مراح، اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة " الجزائر– زامبيا " وذلك بحضور أعضاء هذه المجموعة من الجانب الجزائري ونظرائهم الزامبيين، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وفي كلمة له، أشار مراح إلى أن هذا التنصيب يكتسي أهمية خاصة كونه يتزامن مع الزيارة الحالية التي تقوم بها إلى الجزائر رئيسة البرلمان الزامبي على رأس وفد يضم رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الجزائر.

وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه المجموعة رافدا إضافيا لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في كافة المجالات.

من جهته، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة زامبيا-الجزائر ما ورد في كلمة مراح، وعبر عن شكره وامتنانه للجميع على حفاوة الاستقبال، موضحا أن ذلك يعكس مستوى العلاقات الثنائية ومدى عمق الشراكة بين البلدين.

ولدي تناوله الكلمة، أكد محمد أمين مبروكي، الذي عادت اليه رئاسة المجموعة، أن المجموعات البرلمانية للصداقة قنوات اتصال ووسائل لتعميق الحوار، هدفها تعزيز روابط الصداقة والتعاون وإتاحة الفرص لتبادل المعلومات والخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البرلمانات.

وبالمناسبة، ثمن مبروكي التنسيق والدعم الذي يقدمه البلدان لبعضهما البعض في البرلمان الإفريقي، خاصة فيما يخص التشاور حول المسائل الأمنية والسياسية للتصدي للتهديدات الإرهابية والمساهمة في استتباب الأمن والسلم في القارة.

أما الممثل وزارة الخارجية، فقد ذكر بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي يميزها التضامن والاحترام المتبادل، وأكد حرص الجزائر على تقوية هذه العلاقات لاسيما بعدما تعززت مؤخرا بتعيين سفير للجزائر لدى زامبيا ، وكذا من خلال مواصلة تقديم منح دراسية للطلبة الزامبيين ، ودعا إلى ضرورة توسيع مجالات التعاون بالنظر إلى التحديات الراهنة ، وحث على التمسك بكل ما يحفظ أمن واستقرار القارة ويساهم في خدمة مصلحة شعوبها.