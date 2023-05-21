تحتضن الجزائر غدا الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" فعاليات ندوة دولية تخليدا للذكرى ال75 للنكبة الفلسطينية تحت شعار "النكبة جريمة مستمرة والعودة حق".

و ستشهد الندوة التي تنظمها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق المنظمة لفعاليات هذه الندوة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وسفارة دولة فلسطين مشاركة عدة شخصيات فلسطينية وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، بالإضافة الى منظمات وطنية ودولية .

و يتضمن برنامج هذه الندوة إلقاء محاضرات ومداخلات لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني منذ اغتصاب أرضه وتهويدها والإعتداء على ممتلكاته ورموز هويته.

و ترتكز أهداف هذه الندوة التي ستتخللها نشاطات ثقافية وإقامة جناح خاص بالقضية الفلسطينية بالمتحف الوطني للمجاهد، على الإشادة بلم الشمل العربي والفلسطيني لنصرة القضية والتأكيد على المواقف الثابتة للجزائر إزائها.