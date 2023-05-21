إتحاد الجزائر يندد بالفضيحة التحكيمية

نصب الحكم عليو نفسه، اليوم، بطلا دون منازع خلال المباراة المتأخرة عن الجولة العشرين للرابطة المحترفة التي جمعت نادي بارادو بإتحاد الجزائر بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وأثر قرار الحكم على النتيجة النهائية للمباراة باحتاسبه، رفقة مساعده، هدفا في الدقيقة السابعة والتسعين لنادي بارادو من وضعية تسلل بدت واضحة تسببت في خسارة الإتحاد وانهيتر معنويات لاعبيه قبل أيام على موعد مواجهته لنادي يونغ أفريكا من تنزانيا في ذهاب نهائي كأس الكاف..

وكسب نادي بارادو فوزا بنتيجة 2 / 1 على حساب إتحاد الجزائر دعم به رصيده بثلاث نقاط بما لا يخدم أيضا مصلحة الأندية التي تصارع من أجل ضمان البقاء، على اعتبار أن أخطاء الحكم اخلطت حسابات السقوط.

وقررت إدارة إتحاد الجزائر رفع شكوى ضد الحكم لما وصفته بالأخطاء الفادحة الكثيرة التي تسببت في خسارة الفريق واحتجاجات من جانب لاعبي تشكيلة المدرب عبد الحق بن شيخة بعد الهدف الثاني من وضعية تسلل لبارادو. وسجل لنادي بارادو مقدم وبوزيدة فيما سجل العريش هدف الإتحاد.