Scandale d’arbitrage : L’USMA dénonce

L’arbitre Aliou s’est autoproclamé un héros sans égal lors du match retard de la 20ème journée de la ligue professionnelle qui a opposé le club de Paradou AC à l’USMA, au stade Omar Ben Rabah à Dar El Baida à Alger.

La décision de l’arbitre a influencé le résultat de la rencontre en comptabilisant ainsi que son assistant un but au profit de Paradou à la 97° de la rencontre, alors que le joueur était en position d’hors-jeu.

Ce résultat a eu un impact négatif sur le moral des joueurs de l’USMA qui se préparent à affronter dans les jours à venir le club tanzanien Young Africans, dans le cadre de la finale de la coupe de la CAF.

De ce fait, l’USMA a décidé de déposer plainte contre cet arbitre contre ce qu’elle a qualifié de fautes graves et à répétition ayant causé la perte de l’équipe.

Les poulains du coach Abdelhak Benchikha ont, pour leur part, protesté contre la décision de l’arbitre de comptabiliser le deuxième but de Paradou, qui a eu lieu suite à un hors-jeu.

Les buts de la rencontre ont été inscrits du côté de Paradou AC par Mokadem et Bouzida alors que le but de l’USMA a été inscrit par Al Harish.