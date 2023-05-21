ترميـم مسجـد أثري بمدينـة سالونيك اليونانيـة

كشفت وزارة الثقافة والرياضة اليونانية عن موعد الانتهاء من ترميم مسجد الكازار الأثري، أقدم مسجد بمدينة سالونيك الواقعة شمال اليونان.



ومن المقرّر أن يتم افتتاح المسجد مجدّدا بحلول عام 2025، حيث يقوم الصندوق الخاص بوزارة الثقافة والرياضة اليونانية بتمويل المشروع بمبلغ يتخطى 10 ملايين يورو، بهدف استعادة تاريخ مسجد الكازار وجماله، باعتبار أن مسجد الكازار يعدّ من أقدم المساجد في اليونان.



وأكدت لينا مندوني، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، في تصريح صحفي لجريدة “Greek City Times”، على أهمية ترميم مسجد الكازار، باعتباره أحد الأماكن التاريخية المميّزة وسط مدينة سالونيك.



ويقع مسجد الكازار وسط مدينة سالونيك، ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر، وتحديدا بين عامي 1467-1468، ويعرف المسجد بقبّته المميّزة، ورواقه المفتوح ذي الأعمدة الرخامية. يشار إلى أنه تم تسليم المسجد إلى وزارة الثقافة والرياضة اليونانية عام 2006، وقد قامت بالبدء في أعمال الترميم التي ما زالت جارية حتى الآن.



