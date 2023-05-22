أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 1 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يحد من الطلب، حيث عوّض الحذر بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين الدعم من انخفاض الإمدادات من كندا ومنتجي "أوبك+".

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جويلية المقبل بنسبة 1.14بالمائة، إلى 74.72 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم جوان الداخل بنحو 1.22بالمائة، ليسجل البرميل 70.68 دولارًا.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على تراجع، لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع.

وحققت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، خلال الأسبوع الماضي، مكاسب بنحو 1.9بالمائة و2.2 بالمائة على التوالي، مسجلةً أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع.