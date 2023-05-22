أمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية اليوم الإثنين إلى تساقط أمطار على أربع ولايات غربية وهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية على ولايات بجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر أن أمطارا غزيره ستتهاطل بداية من صبيحة اليوم إلى غاية منتصف النهار على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران ومستغانم.

وأضاف نفس المصدر إن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال وقد تتسبب في ضعف مدى الرؤية ستهب بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات ورقلة، تيميمون، عين صالح، تندوف، إليزي، المنيعة وأدرار.