تيبازة: الإطاحة بعصابة ترويج المخدرات

أطاحت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة في تيبازة بالتنسيق مع المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بعصابة خطيرة تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بإقليم بلدية فوكة شرقي الولاية، وتوقيف 9 أشخاص.

تعود وقائع القضية، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة إلى ورود معلومات إلى مصالح الدرك الوطني، مفادها نشاط عصابة لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بإقليم بلدية فوكة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وبالاستعانة بتقنيي المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، تم ترصد وتتبع أفراد العصابة وتوثيق عملية ترويجهم للممنوعات بالصور والفيديوهات.

كما تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهم، ومداهمة منازل المشتبه فيهم جميعا في آن واحد، لتسفر العملية في البداية عن توقيف سبعة (07) أشخاص وحجز سلاحين أبيضين (ساطورين).

ومواصلة للتحقيق تم تحديد مكان بقية أفراد العصابة وعددهم شخصين (02)، بأحد محلات الإطعام السريع ببلدية فوكة، هذان الأخيرين حاولا الفرار فور مشاهدتهما لدورية وحدات الكتيبة المدعمة بأفراد المفرزة الخاصة للتدخل، كما أبديا مقاومة عنيفة، ليتم توقيفهما باحترافية، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء كانت مخبأة بسيارة أحدهما تتمثل في بندقية صيد بحري، سكين من الحجم الكبير، سكينين من الحجم الصغير، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة، كمية من المخدرات، سيجارة مخدرات ملفوفة، هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات الترويج، كما تم حجز سيارة سياحية ودراجة نارية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين يتضمن جناية تكوين جمعية أشرار، وجنح ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.