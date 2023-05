Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses à l'ouest et des vents de sable au sud du pays.

Le bulletin classé jaune précise que des fortes pluies concerneront les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Mostaganem et Oran du lever du jour à 12h.

Des vents forts et des vents de sable souffleront par ailleurs sur les wilayas de Ouargla, Timimoun, In Salah, Tindouf,Illizi, Ménéa et Adrar de la matinée jusuqu'à 21h.