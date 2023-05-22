الجزائر تدين اقتحام مسؤول صهيوني للمسجد الأقصى

أدانت الجزائر بشدة إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال الصهيوني على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، أن "الجزائر تدين بأشد العبارات إقدام مسؤول بسلطة الاحتلال الصهيوني على اقتحام المسجد الأقصى الشريف، تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح ومتكرر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

"وإذ تجدد الجزائر استنكارها لهذه الممارسات الاستفزازية التي تأتي في أعقاب سلسة. الاعتداءات الصهيونية الممنهجة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية غير القابلة للتنازل، فإنها تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه تصعيد الاحتلال الصهيونية وتعنته في الاعتداء على الشعب الفلسطيني"، يضيف البيان.

وحسب ذات المصدر، "تؤكد الجزائر تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وموقفها الثابت المناصر له في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".