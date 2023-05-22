نحو نفض الغبار عن المزارع النموذجية

يعتبر القطاع الفلاحي العصب الحساس في اقتصاديات الدول لارتباطه بالأمن الغذائي، وعلى هذا الأساس غالبا ما يتم التأكيد على إبراز الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للقطاع الفلاحي الذي يمثل نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الخام، ما يتطلب إرساء إستراتيجية تنموية كفيلة بضمان أن يلعب القطاع الاستراتيجي دوره الأساس، لاسيما ما تعلق بإحلال الواردات، حيث تتراوح فاتورة استيراد المواد الفلاحية والغذائية ما بين 8.5 و8 ملايير دولار، ومن بين المتطلبات الإصلاحية تلك المتعلقة بالمزارع النموذجية التي تحوز على إمكانيات معتبرة، كفيلة بأن تلعب دورا في إرساء تنمية فلاحية وريفية مستدامة وتحقيق فائض قيمة إيجابي.

نظرا للقدرات التي تمثلها المزارع النموذجية التي تعتبر مرفقا عموميا اقتصاديا، فقد تم تنظيم استغلال هذه المزارع للأراضي الفلاحية التابعة للدولة من خلال المرسوم التنفيذي 11- 06 المؤرخ في 10 جانفي 2011 والمحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المخصصة أو الملحقة بالمؤسسات والهيئات العمومية، حيث سعى المشرع إلى إعادة الاعتبار لها، باعتبارها مرفقا عموميا اقتصاديا يساهم في توفير حاجيات عامة وذلك من خلال السماح لها بإبرام عقود شراكة (عام – خاص) باعتبارها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 89-52 الصادر في 18 أفريل 1989، المتضمن تعديل القانون الأساسي للمزارع النموذجية.

تجدر الإشارة إلى أن العقار الفلاحي نظمه القانون رقم 10-03 الصادر في 15 أوت 2010، الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وقبله كان القانون رقم 87-19، الصادر في 8 ديسمبر 1987، الذي يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وقد تم إلغاء هذا القانون بالقانون 10-03 والمرسوم التنفيذي رقم 89-51 الصادر في 18 أفريل 1989، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 29 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 89-52 المؤرخ في 18 أفريل سنة 1989 الذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للمزارع النموذجية، ثم المرسوم التنفيذي رقم 50-90 الموافق لـ6 فيفري 1990، الذي يحدد شروط إعداد العقد الإداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في إطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك.

كما عرف المجال تأطيرا قانونيا عبر سلسلة من المراسيم، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 10-326 الصادر في 23 ديسمبر 2010، المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز والاستغلال للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، وكذا القانون 83-18 بتاريخ 18 أوت 1983، الذي يتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية، فضلا عن المرسوم رقم 83-742 الصادر في 10 ديسمبر 1983 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 92-289 الصادر في 6 جويلية 1992، الذي يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها، والمراسم التنفيذية رقم 96-63 المؤرخ في 27 جانفي 1996، الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، ورقم 96-64 الصادر في 27 جانفي 1996، الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، والمرسوم التنفيذي رقم 96-87 الصادر في 24 فيفري 1996، الذي يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، فضلا عن المرسوم الصادر في 16 سبتمبر 2003 المتضمن كيفية استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، إلى جانب القانون رقم 90-30 الصادر في الأول ديسمبر 1990 المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-14 الصادر في 20 جويلية 2008، المتضمن قانون الأملاك الوطنية.

وما ميز تنظيم العقار الفلاحي كون الجزء الكبير من الأراضي الفلاحية تابعة للدولة بالمقارنة مع الملكية الخاصة، علما أن المساحة الزراعية للجزائر تقدر بنحو 8.45 ملايين هكتار، فيما تقدر المساحة الزراعية الإجمالية بـ42.4 مليون هكتار، أي ما يمثل نحو 20 في المائة من المساحة الزراعية الإجمالية.

نحو اعتماد رؤية جديدة

وقد أمر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في منتصف ماي 2023، بأن تتحول المزارع النموذجية إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة، ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، ضمن توجه لاعتماد رؤية جديدة تخص هذه المزارع. وقد سبق لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن قدم في مارس 2023، خلال اجتماع للحكومة، عرضا حول تشخيص وضعية المزارع النموذجية وآفاق تطويرها، تم من خلاله استعراض القدرات الإنتاجية لهذه المزارع ونموذج تنظيمها وكذا النتائج المحققة في إطار الأهداف المنوطة بها.

كما تم إيلاء أهمية خاصة للجوانب المتعلقة بتقييم إنعاش الاستثمار في إطار الشراكة، لاسيما مع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة، مع تحديد أهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس وضبط جداول زمنية لتجسيدها.

من جهة أخرى، تم التأكيد على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع نحو منظور يرمي إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية، بصفة تدريجية، من شأنها أن تساهم، بشكل ملموس، في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني.

162 مزرعة نموذجية بمساحة 160 ألف هكتار

وتشير التقديرات الإحصائية إلى تواجد نحو 162 مزرعة نموذجية تمثل أراضي زراعية خصبة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 160 ألف هكتار، وقد تم إنشاء هذه المزارع أساسا خلال التسعينات في إطار عمليات إعادة تنظيم وهيكلة الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكان الهدف المتوخى منه هو تنمية وتطوير الإنتاج الفلاحي وضمان تموين المزارعين والفلاحين بالمواد الإستراتيجية وصيانة وحماية الإرث الجيني الحيواني والنباتي للبلاد. إلا أن حصيلة نشاط المزارع التي استفادت من موارد مالية معتبرة لم تصل إلى لعب الدور المنتظر، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الإنتاج الوطني والمساهمة في إحلال الواردات، مع الإشارة إلى أن المزارع تشكلت كمؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي وتحول بعضها في 1998 إلى مؤسسات عمومية اقتصادية، لكن تسييرها وإدارتها كان أقرب إلى طبيعة المؤسسات ذات الشخص الوحيد. وفي جانفي 2018، رخص مجلس مساهمات الدولة بفتح رأسمال 124 مزرعة نموذجية منها 43 وضعت تحت محافظ مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك "أغرولوك"، و38 ضمن مجمع تثمين المنتجات الفلاحية "جيفابرو" و19 ضمن مجمع "جيبلي" و33 ضمن الديوان الجزائري المهني للحبوب، على أساس اعتماد شراكة عمومية وخاصة وشركات مختلطة بن مؤسسات خاصة (66 في المائة) ومؤسسات عمومية اقتصادية (34 في المائة). وشرع في تجسيد المسار في 2010، وقد أبرز رئيس الجمهورية ذلك خلال مجلس الوزراء الأخير، من خلال الإشارة إلى أن " نتائج تصور المزارع النموذجية لم ترق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطرة، آمرا بإعداد رؤية جديدة عميقة في غضون شهر واحد، تقدم رؤية شاملة تبرز دورها الجديد وإطارها القانوني الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها عبر كامل مناطق الوطن، بناء على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة".