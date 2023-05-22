تجارة المقايضة تسمح باستيراد المواشي بالحدود الجنوبية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد ديناميكية كبيرة باعتباره قطاعا رئيسيا، بحيث يساهم القطاع الفلاحي بـ 14.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام ويمثل ربع اليد العاملة النشطة.

وقال الوزير، اليوم الإثنين، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الواحدة والعشرين(21) للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي والصناعات الزراعية، بقصر المعارض، (الصنوبر البحري)- سافكس، أن المصالح الوزارية تشجع تجارة المقايضة على الولايات الحدودية عبر فتح منشآت متخصصة في الطب البيطري ومذابح بمعايير دولية على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسمح باستيراد المواشي واللحوم الحمراء.

ومن جهة أخرى، أفاد هني، أن قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 بلغ أكثر من 4.500 مليار دج مقابل 3.500 مليار دج.

بحيث يشهد القطاع دينامكية كبيرة نظرا للمكانة التي يحتلها اليوم في الاقتصاد الوطني وباعتباره قطاعا رئيسيا بالنسبة للأمن الغذائي.