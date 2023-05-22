إدارة نادي بارادو ترّد على بيان اتحاد الجزائر

ردت، إدارة نادي بارادو على بيان نظيرتها من فريق إدارة اتحاد الجزائر، ببيان آخر حول ما اعتبرته إدارة الاتحاد ظلما تحكيميا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للأكاديمية على الفايسبوك: " علمت إدارة نادي بارادو بدهشة كبيرة حول البيان الذي نشره اليوم نادي اتحاد العاصمة أين حاولت إدارته التشكيك في الفوز المستحق لفريقنا أتلتيك بارادو ، مشيرة إلى ما أسمته بـ"الظلم التحكيمي" خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء في إطار الجولة الـ 20 من المحترف الأول.

وأضاف البيان:" وما يزيد الدهشة والاستغراب هو تناقض هذا البيان ومحتوى التصريحات الموضوعية وبكل صراحة التي أدلى بها إثر نهاية اللقاء المدرب القدير بن شيخة الذي نكن له كل الاحترام، والذي لم ير عكس إدارته أي عيب في التحكيم".

وختمت إدارة " الباك" ": على أية حال وتنوير للرأي العام الرياضي، تؤكد إدارة نادي بارادو مجددا أن هذا اللقاء تم في ظروف عادية لا تشوبها شائبة، حيث فاز إثره أشبالنا بجدارة واستحقاق". يذكر أن اللقاء انتهى بفوز نادي بارادو بهدفين لواحد.