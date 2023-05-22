البويرة: توقيف شخصين يسقيان الأشجار المثمرة بالمياه القذرة

أوقفت الشرطة القضائية لأمن دائرة قادرية 35 كلم غرب مقر ولاية البويرة شخصا يقوم بسقي المحاصيل الزراعة متمثلة في أشجار البرتقال بالمياه القذرة وذلك بمنطقة تلوين.

وحسب بيان أمن ولاية البويرة فإنه وفي إطار حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية ومحاربة ظاهرة سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة، قامت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة قادرية، بتوقيف صاحب بستان البرتقال بقرية تالوين ، وهو متلبس بسقي أشجار البرتقال بالمياه القذرة.

وتم ذلك بمعاينة الطبيب التابع لمكتب النظافة لبلدية الأخضرية وبالتنسيق مع اللجنة التابعة لبلدية قادرية رفقة عناصر الشرطة القضائية أين تم ضبط العامل بالحقل في حالة تلبس يسقي أشجار البرتقال بمياه الصرف الصحي ملوثة وتنبعث منها رائحة كريهة.

وأضيف في البيان أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب البستان رفقة شريكه وتم إرساله إلى الجهات القضائية المختصة.