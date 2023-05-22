ريال مدريد يلجأ إلى النيابة العامة

تعرض البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني لهجوم عنصري، خلال مواجهة فالنسيا من قبل الجماهير، كما شهدت الثواني الأخيرة طرد النجم البرازيلي بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

ونشر اليوم الإثنين، النادي الملكي بيانا يؤكد نادي ريال مدريد رفضه الشديد وإدانته للأحداث التي وقعت أمس ضد اللاعب.

وجاء عبر الموقع الرسمي، لـ " المرينغي": "تشكل تلك الوقائع هجوماً مباشراً على النموذج الاجتماعي والديمقراطي للتعايش في دولتنا على أساس سيادة القانون".

كما يعتبر ريال مدريد أن مثل تلك الهجمات تشكّل أيضاً جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدّم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديداً إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، ليتم التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات.

وأ ضاف البيان :" تنص المادة 124 من الدستور الإسباني على ان دور مكتب المدعي العام هو تعزيز السعي لتحقيق العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة". وختم :" لهذا السبب، ونظراً لخطورة الأحداث التي وقعت، لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، وسيكون مدعٍ خاص في أي إجراء يتم الشروع فيه".

وبات البرازيلي فينيسيوس مهددا بتلقي عقوبة في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وقد تمتد أيضا للموسم الجديد. وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب "ميستايا"، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد فينيسيوس .

وبدأت الاشتباكات بعدما تباطأ تيري كوريا لاعب فالنسيا في منح الكرة للاعبي ريال مدريد من أجل تنفيذ ركلة ركنية، ليتجمعوا حوله، بينما ذهب لاعبو فالنسيا للدفاع عن زميلهم.

يذكر أن الحكم، أشهر البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس بسبب اعتدائه خلال الاشتباكات على هوجو دورو لاعب فالنسيا في الدقيقة 90+8.