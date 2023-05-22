"عاشق الإنذارات" حكما لنهائي كأس " الكاف"

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي الكونغولي جان جاك ندالا حكما لمباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بين يانغ أفريكانز التنزاني و اتحاد الجزائر يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

اشتهر ندالا صاحب الـ 35 عاما بلقب " عاشق البطاقات الصفراء"، بحكم عدد الإنذارات التي يخرجها في المباريات، وسبق له وأن أدار مباراة كل من شباب بلوزداد أمام المريخ السوداني وشبيبة القبائل ضد الترجي التونسي ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

حصل على الشارة الدولية في عام 2013، ليبدأ في قيادة مجموعة من المباريات الدولية بالقارة السمراء، كما مر كذلك على الدوري السعودي.

ولد ندالا في مدينة لوبومباشي في الكونغو الديمقراطية في 1987، بدأ مسيرته التحكيمية في عام 2013، وأدار أول مباراة دولية له في بطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 2016، وخلال مسيرته قاد 53 لقاء على مستوى مختلف المسابقات القارية.

كما اختير في 2020، كأفضل حكم في الدور الكونغولي لكرة القدم، ما يعاب عليه هو إشهاره للبطاقات الصفراء دون ترّدد. فحسب بعض الإحصائيات التي جاءت ضمن بعض التقارير أخرج الحكم 136 بطاقة صفراء خلال مسيرته في عالم التحكيم و2 حمراء مع احتساب 17 ركلة جزاء، بحسب إحصائيات موقع "ترانسفير ماركات" وموقع " العربي الجديد".

وعلى مستوى أزماته مع الأندية، فقد رفع مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي، شكوى لـ"كاف"، ضد الحكم الكونغولي، بعد أن قاد لقاء فريقهم ضد سيمبا التنزاني، في إطار الجولة الرابعة في دور مجموعات " الكاف"، بسبب عدم إعلان الحكم عن ركلة جزاء طالب بها الضيوف، في الوقت الذي سجل فيه هدف، لكن الحكم لم يحتسبه.

وفي وقت سابق، طرد حارس الزمالك في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي. كما الحكم الشاب، مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة إلى إدارته، مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة، وخسر الأبيض 1-0 بهدف حمدو الهوني في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

يذكر أن الكونغولي، ضمن الطاقم التحكيمي لنهائي بطولة أمم إفريقيا، بين مصر والسنغال في الكاميرون خلال فيفري الماضي، حيث كان جان جاك ندالا حكماً رابعاً.