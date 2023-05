Le president Tebboune entame une visite d'état au Portugal

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame une visite d’Etat de deux jours en République portugaise, à partir de lundi 22 mai 2023", lit-on dans le communiqué.

La visite entre dans le cadre du "renforcement des relations d’amitié historiques, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays" et vise à "ouvrir de nouvelles perspectives et à étendre ces relations à des domaines plus larges au mieux des intérêts des deux peuples voisins", ajoute la même source.