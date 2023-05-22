اتفاقية ما بين جامعات جزائرية وجامعة أمريكية في هذه التخصصات

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية توأمة ما بين جامعة "افيلا" الأمريكية و 10 جامعات جزائرية في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وقد تم توقيع اتفاقية التوأمة من طرف رئيس جامعة "افيلا" العريقة الواقعة بكنساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور جيمس بوركي وعمداء كل من جامعات سوق أهراس وتبسة وباتنة والأغواط وخنشلة وسيدي بلعباس وسطيف وتيزي وزو ووهران وسعيدة تحت إشراف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس.

وعقب مراسم التوقيع، أفاد بن تليس ان هذه الاتفاقية تدخل في اطار السياسة الجديدة للوزارة التي تهدف الى تحقيق تعاون بين الجامعات الجزائرية وجامعات كبرى عبر العالم مضيفا أن جامعة "افيلا" تعد من الجامعات العريقة.

وأوضح أن الهدف من هذه الاتفاقية أيضا تبادل الخبرات وتبادل البحوث العلمية وضمان تكوين للطلبة الجزائريين في مختلف العلوم التي تختص فيها جامعة "افيلا" كالعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإعلام الالي والرياضيات والتربية وادارة الصحة والاعمال، بالاضافة إلى إعطاء مرئية للجامعات الجزائرية.