رئيس الجمهورية يصل إلى البرتغال (فيديو)

وصلت ، الطائرة الرئاسية التي تقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مطار لشبونة الدولي بالبرتغال.

وشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية البرتغال تدوم يومين ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وورد في نص البيان أيضا "تندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين."

كما رافقوا صقور الجيش الوطني الشعبي على متن مقاتلاتهم، الطائرة الرئاسية في الأجواء الجزائرية، وهي تتوجه بالرئيس والوفد المرافق له، نحو جمهورية البرتغال، وفق بيان الرئاسة.