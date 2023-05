Le président de la République arrive au Portugal

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé lundi après-midi à Lisbonne (Portugal) pour une visite d'Etat de deux jours.

Le Président de la République est accompagné d'une importante délégation ministérielle lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié historiques, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays.

Le Chef de l'Etat devrait, au premier jour de sa visite, rencontrer les membres de la communauté nationale établie au Portugal pour écouter leurs doléances.

Cette visite sera également marquée par la tenue d'un forum réunissant les hommes d'affaires des deux pays en vue d'échanger les expériences et s'informer sur les possibilités d'investissement dans les différents domaines et secteurs.