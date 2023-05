La quantité de cannabis saisie en 2022

Plus de 58 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant l`année 2022, dont 58,87% dans les wilayas de l'Ouest du pays, selon un bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT).

"Au total, 58 258,031 kg de résine de cannabis ont été saisis durant l'année 2022 en Algérie, dont 58,87% dans la région Ouest du pays", a précisé l'Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, Police et Douanes).

Selon le rapport, 33,18% des quantités saisies ont été enregistrées dans le Sud du pays, 4,79% dans l'Est et 3,16% dans le Centre.

S`agissant des drogues dures, la quantité de cocaïne saisie en 2022 a enregistré une baisse de 87,94% par rapport à l'année 2021.

Le rapport note également la saisie de 11 351 813 comprimés de substances psychotropes de différentes marques en 2022, en hausse de 115,50% par rapport à l'année 2021.

Les données de l'ONLDT révèlent également que parmi les personnes impliquées, 13.363 sont des trafiquants, alors que 51.512 autres sont des usagers de résine de cannabis et 20.765 sont des trafiquants de substances psychotropes.

S'agissant du trafic de drogues dures, le rapport fait état de 671 trafiquants et 400 usagers de cocaïne, 157 trafiquants et 150 usagers d'héroïne impliqués.

Concernant les affaires traitées, l'Office indique avoir enregistré 96.797 affaires en 2022 contre 59.091 en 2021, soit une hausse de 63,81%.

Sur les 96.797 affaires traitées, 23.463 sont liées au trafic illicite de drogue, 73.285 relatives à la détention et l'usage de drogues et 49 liées à la culture de drogues.