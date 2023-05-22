20 سنة سجنا نافذا ضد زيطوط وأمير بوخرص

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، الإرهابيين محمد العربي زيطوط وأمير بوخرص المدعو "أمير دي.زاد"، غيابيا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقهما لمتابعتهما بعدة تهم جنائية، لاسيما منها إنشاء منظمة إرهابية.

وفي نفس القضية، تمت إدانة ياسمين سي الحاج محند بنفس العقوبة (20 سنة سجنا نافذا)، فيما أدين المتهم الموقوف أوقاسي ناصر بعقوبة 3 سنوات حبسا منها سنتان نافذة.

وقد توبع جميع المتهمين في هذه القضية بجناية إنشاء منظمة إرهابية والانخراط فيها، بالإضافة إلى نشر أفكار منظمة إرهابية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنشورات تضر بالمصلحة الوطنية.