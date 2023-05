20 ans de prison ferme pour Zitout et Amir Boukhors

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida à Alger a condamné, ce lundi, les terroristes Mohamed Larbi Zitout et Amir Boukhors, alias « Amir DZ » par contumace à 20 ans de prison ferme avec confirmation du mandat d’arrêt international lancé à leur encontre pour être poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, dont la formation d’une organisation terroriste.

Dans la même affaire, Yasmine Si El Hadj Mohand a été condamnée à la même peine (20 ans de prison ferme), alors que l’accusé arrêté Oukaci Nacer a été condamné à une peine de 3 ans dont deux fermes.

Tous les accusés dans cette affaire ont été poursuivis pour le délit de création et l’adhésion à une organisation terroriste, l’utilisation des technologies de l’information et de communication et des publications en mesure d’attenter à l’intérêt national.