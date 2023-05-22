تمكنت مصالح الدرك الوطني، في إطار محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، من توقيف مجموعة من قطاع الطرق بتمنراست، مع استرجاع رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها،أوقفت مصالح الدرك الوطني يوم 11 ماي 2023، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة مجموعة من قطاع الطرق"،مضيفا أن هذه "العملية التي جاءت نتيجة للاستغلال الأمثل للمعلومات، مكنت من تحييد عناصر مجموعة إجرامية متكونة من ثلاثة مجرمين ويتعلق الأمر بكل من (ب. محمد)، (ل. يوسف) و(ت. غالي)كما تم خلال نفس العملية "استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، أربعة (04) مخازن ذخيرة، (103) طلقات عيار (7.62 x 39 ملم)، مركبتين (02) رباعيتي الدفع وهواتف نقالة ".

وأشار ذات المصدر إلى أنه "تم تقديم أفراد هذه العصابة الإجرامية التي كانت تعتدي على المواطنين باستعمال الأسلحة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست،أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار وبث الرعب في أوساط السكان، حيازة سلاح حربي وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وكذا جناية السرقة باستعمال السلاح".

وتأتي هذه العملية --يضيف البيان-- "لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني لحماية المواطنين والقضاء على الجريمة بمختلف أشكالها".