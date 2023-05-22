"الجزائر بوابة فلسطين إلى الشرعية الدولية "

قدمت قيادات فلسطينية مشاركة بالندوة الدولية المخلدة للذكرى ال75 للنكبة الفلسطينية، اليوم الاثنين بالجزائر، تحية تقدير وعرفان للجزائر التي كانت "بوابة فلسطين الى الشرعية الدولية" والتي تواصل، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعمها الثابت و اللامشروط للشعب الفلسطيني والذي تجسدت احدى صوره في توقيع الفصائل الفلسطينية على "اعلان الجزائر" التاريخي للم الشمل والمصالحة الفلسطينية.

و عبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوحي, في تصريحات صحفية على هامش اشغال الندوة عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للجزائر ولموقفها ازاء القضية الفلسطينية وانجازاتها فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

و بعد ابرازه عمق اهتمام الجزائر بالقضية الفلسطينية،داعا السيد فتوحي الجميع الى الالتزام والتنفيذ الكامل لوثيقة لم الشمل المبرمة بالجزائر شهر اكتوبر الماضي والتي رعاها الرئيس تبون.

من جهته،تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين, قدري ابو بكرلوكالة الانباء الجزائرية عن معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال والابادة التي يتعرض لها على مرأى ومسمع من العالم.

و اشار الى ان سجون الاحتلال تعج بالمعتقلين الفلسطينيين الذين حكم على الكثير منهم بالمؤبد, وقال انه منذ 1967 الى يومنا هذا، دخل اكثر من مليون و100 ألف فلسطيني سجو ن الاحتلال ولا زال ازيد من 4000 منهم معتقلين الى حد الآن، منهم 545 محكوم عليهم بالمؤبد، من بينهم 454 امضوا اكثر من 20 سنة في السجن.

و ابرز المتحدث معاناة هؤلاء في سجون الكيان الصهيوني جراء ظروف الاعتقال و استمرار سلطات الاحتلال في سن قوانين ضدهم, منها قانون عدم علاج الاسرى.