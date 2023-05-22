بسكرة : حجز كمية كبيرة من المهلوسات

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية بسكرة من حجز أزيد من 33 ألف قرص مهلوس وتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الدرك الوطني. وأوضح المصدر ذاته أنه "مواصلة للجهود الرامية للقضاء على شتى أنواع الإجرام، خاصة منها المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، في عمليتين منفصلتين, من حجز 33.000 قرص مهلوس مع توقيف 5 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 34 سنة".

وأضاف أن العملية الأولى مكنت، بعد توقيف مركبة نفعية وتفتيشها، من العثور على "كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بحوالي 30.000 قرص مهلوس مع توقيف سائق المركبة ومرافقه".

ومواصلة للتحقيق، تم "توقيف مشتبه فيه ثالث قام ببيع الأقراص المهلوسة للمشتبه فيهما". أما العملية الثانية فتمت بعد الحصول على "معلومات مؤكدة مفادها تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة باستعمال وسيلة نقل عمومي ليتم وضع خطة محكمة على مستوى أحد محاور الطرق وحجز ما يقارب 3000 قرص مهلوس مع توقيف شخصين مشتبه فيهما". وتم في ذات السياق تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.