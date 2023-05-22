نشار يدعو لإعادة النظر في قانون البياطرة

صرح رئيس الجمعية الوطنية للاطباء البيطريين الجزائريين نشار محمد الامين أن القطاع يحتاج إعادة النظر في القوانين. واضاف المتحدث على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي 2023 بقصر المعارض الجزائر العاصمة، أنه "من غير المعقول أن نسير في سنة 2023 بقانون أنشيء في سنة 1988، خصوصا أن مهنة الطب البيطري في تطور دائم." يذكر أن الملتقى الوطني الأول للفلاحة المنعقد بولاية تبسة، جاء بتوصيات أهمها استرجاع الثروة الحيوانية وتنميتها كونها ضرورة اقتصادية وتحقيق للأمن الغذائي، إلى جانب إلزامية الترقيم الوطني للماشية لتسهيل متابعتها صحيا واحصائيا وتوجيه الدعم لمستحقيه. كما اوصى الملتقى بتشجيع إنشاء التعاونيات الفلاحية، وتشديد الرقابة والردع على أماكن الذبح غير الشرعي للإناث، وتصنيف الموالين حسب نمط التربية موال، موال مختص في تربية السلالات المحلية، موال منتج، مكثف، ومربي مواشي معدة للتسمين. ومن بين ما تم الاتفاق عليه إعادة توجيه وصياغة الدعم وفق طابع التربية بتشجيع المربين المهتمين بالحفاظ على السلالات المحلية وتحسينها، وإعادة دفتر الشروط محدد وخاص بكل نمط من التربية يلزم المربي بتوفير الشروط الصحية و التقنية الملائمة لصنف النشاط. الى جانب تشجيع إنشاء مشتلات للتحسين الوراثي للسلالات المحلية للأبقار و الإشراف البيطري عليها.