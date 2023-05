Le président Tebboune rencontre la communauté nationale au Portugal

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rencontré, dans la soirée de lundi à Lisbonne, des représentants de la communauté nationale établie au Portugal, à l'occasion de la visite d'Etat qu'il a entamée dans ce pays.

Le Président Tebboune a écouté les préoccupations de différents intervenants présents à cette rencontre avant de répondre à leurs préoccupations portant sur les questions liées aux compétences algériennes à l'étranger et les rôles qui leur incombent pour contribuer au développement du pays.

Les principales questions intéressant le pays et les voies et moyens de promouvoir les relations algéro-portugaises dans l'intérêt des deux Etats et peuples ont également été évoqués par le président de la République.

Le Président Tebboune a affirmé, à cette occasion, que sa rencontre avec les Algériens établis à l'étranger "se veut une tradition instituée par l'Etat algérien pour communiquer avec eux, en vue de les rassurer quant à la situation dans le pays et écouter leurs préoccupations", qualifiant les relations avec l'Etat du Portugal ami de "bonnes".