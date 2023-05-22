وفاة مريض بمصلحة الأمراض الصدرية بالمستشفى في حريق

توفي، في حدود السادسة و النصف من مساء اليوم، مريض بمصلحة الأمراض الصدرية في مستشفى يوسف دمارجي بمدينة تيارت، متأثرا بتداعيات حريق اندلع في الغرفة التي كان يعالج بها.

و أرجع مدير مستشفى يوسف دماجري أسباب الحريق إلى "إشعال المريض البالغ من العمر 63 سنة، الذي كان يعالج من مرض سرطان الرئة، سيجارة وهو يستفيد من مادة الأكسجين بغرفة بمصلحة الأمراض الصدرية، في غفلة من الممرضين و طبيب المصلحة" في تصريح للمدير بث على صفحة محلية على شبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وهذا في انتظار نتائج التحقيق المفتوح حول الحادثة.