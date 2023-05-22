بطاقية وطنية للمدارس التي تعاني نقص الاطعام والنقل

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين 22 بمقر الوزارة بالمرادية، على اختتام أشغال الندوة الوطنية التي تم عقدها لضبط آخر التحضيرات المتعلّقة بالامتحانات المدرسية الوطنية، دورة 2023 ومواصلة ضبط العمليات المرتبطة بتحضير الدخول المدرسي 2023-2024. وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير شدد على رقمنة مختلف عمليات التسيير بيداغوجية كانت أو إدارية أو مادية أو مالية وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة برقمنة جميع القطاعات، كما أمر مديري التربية بضرورة التحيين الآني للمعلومات الخاصة بوضعيات الموظفين على الأرضية الرقمية. كما أمر الوزير، بتسديد العلاوة الجزافية الخاصة بعملية بيع الكتب المدرسية لمستحقيها في آجال قياسية، كما أمر باتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تحافظ على النسخة الثانية للكتب المدرسية المتواجدة على مستوى المدارس الابتدائية، وإصدار منشور خاص بهذه العملية. وفي إطار حوصلة عمل الورشة الثالثة، الخاصة بتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، تم التركيز على العمليات المتبقيّة من تنفيذ مراحل إجراء تقييم المكتسبات لتغطية العمليات المحدّدة من 25 ماي 2023 تاريخ الانتهاء من إجراء التقييمات الكتابية إلى غاية 22 جوان 2023 تاريخ تسليم الشهادات ودفاتر تقييم المكتسبات للأولياء، وهنا، أمر الوزير، بإجراء عملية تقييم وطنية لهذا الامتحان، انطلاقا من المقاطعات التفتيشية، ثم الولائية، ثم الجهوية، وصولا إلى عقد ملتقى وطني قبل نهاية شهر جويلية 2023، وإعداد برنامج للمعالجة إن على مستوى التعليم المتوسط أو على مستوى التعليم الابتدائي بالتنسيق الدقيق بين المفتشية العامة، المجلس الوطني للبرامج، والمديرية العامة للتعليم. وامر الوزير، بتحديد المدارس الابتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص سواء في الإطعام أو النقل المدرسي وإعداد وضعية وطنية دقيقة قبل تاريخ 25 ماي2023. وفي تقييمه لأعمال الورشات، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع لإنجاح هذه الندوة الوطنية، كما ذكّرهم بوجوب الاستعداد التام والانخراط الفعال في سبيل تجسيد التحسينات والمستجدات التي سيشهدها الدخول المدرسي المقبل والتي تم التطرق إليها أثناء افتتاح أشغال هذه الندوة الوطنية.