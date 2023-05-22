الامين العام لوزارة الخارجية يستقبل سفير السويد بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، بمقر الوزارة، سفير السويد بالجزائر، بيورن هاغمارك.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمح هذا اللقاء باستعراض علاقات الصداقة الودية التي تربط البلدين والتأكيد على الالتزام المشترك بتنشيط وتوسيع التعاون الثنائي في الميادين ذات الاهتمام المشترك، سيما الرقمنة والاقتصاد الأخضر والبحث العلمي.

كما شكل اللقاء، حسب نفس المصدر، فرصة للتطرق للمواعيد الثنائية المرتقبة والتأكيد خاصة على أهمية عقد الدورة الثالثة من المشاورات السياسية الجزائرية - السويدية في أقرب الآجال الممكنة.

وتناول الجانبان أيضا "التحضيرات المتعلقة بعقد الاجتماع ال20 لوزراء الخارجية الأفارقة وبلدان الشمال الأوروبي، المزمع عقده بالجزائر في شهر أكتوبر 2023."

كما سمح هذا اللقاء، اكد البيان ب"تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على تطابق وجهات النظر في مواقف البلدين القائمة على احترام القانون الدولي".