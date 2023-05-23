زرواطي بهدد بمقاطعة مباراة الكأس

. هدد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي بعدم لعب مباراة الكأس برسم الدور النصف النهائي من كأس الجمهورية أمام جمعية الشلف هذا الخميس إذا تم نقلها من ملعب 20أوت ببشار إلى ملعب آخر. حيث قال _هذا قرن من الزمن ونحن ننتظر هذه الفرصة ليأتي رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار ليقوم بنسج مسرحية خدمة لفريقه. اذ أرسل لجنة الفار إلى ملعب بشار التي قامت بإحترازات. وما دام لم يحترمنا فنحن لا نحترمه ونقول له عليك تجسيد مشروع تقنية الفار الموسم القادم وليس مع نهاية هذا الموسم. كما أنه حان الوقت ليرحل دبيشي من الأمانة العامة للاتحادية فهو يمارس العنصرية والجهوية على الجنوب الجزائري