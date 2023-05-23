أسعار النفط فوق هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بتوقعات المستثمرين بتقييد السوق، في ظل الزيادة الموسمية للطلب على البنزين. كما توقع المستثمرون أن يؤدي خفض المعروض من جانب بعض منتجي "أوبك+"، الذين أعلنوا خفضًا طوعيًا بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا، إلى تحرك أسعار الخام العالمي إلى أعلى، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط الخام قد شهدت تراجعًا في بداية تعاملات أمس الإثنين، قبل أن تعود إلى الارتفاع خلال المعاملات، إذ صعد خام برنت القياسي إلى حاجز الـ 76 دولارًا.

وبحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم جويلية المقبل بنحو 0.37 بالمائة، بما يعادل 28 سنتًا، ليصل إلى 76.34 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جويلة القادم بنحو 31 سنتًا، أي بنسبة 0.43 بالمائة، مسجلًا 72.36 دولارًا للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط الخام مدعومًا بالخفض الطوعي الذي بدأته بعض دول تحالف "أوبك+"، على الرغم من المخاوف التي تعتري الأسواق المالية الأمريكية، من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، الأمر الذي جعل المكاسب محدودة.

ويُعد اليوم الثلاثاء ثاني أيام المكاسب بالنسبة إلى النفط، بعد أيام طويلة من التراجع والخسائر الأسبوعية، وهو ما يتزامن مع ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة.