رئيس الجمهورية يواصل زيارة الدولة إلى البرتغال

يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، زيارة الدولة التي شرع فيها إلى البرتغال أمس الإثنين.

وسيتم خلال الفترة الصباحية، تخصيص مراسم استقبال رسمية للرئيس تبون لدى وصوله إلى ساحة الإمبراطور وهي ساحة التشريفات التابعة لمقر رئاسة الجمهورية البرتغالية.

وبذات المناسبة، سيجري رئيس الجمهوية محادثات على انفراد مع نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تتوسع بعد ذلك إلى أعضاء وفدي البلدين، كما سيدلي الرئيسان بتصريح صحفي مشترك.

ويتكون الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية، من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد.

وقد التقى رئيس الجمهورية، في مستهل زيارته أمس الإثنين، أفرادا من الجالية الوطنية المقيمة بالبرتغال، حيث استمع باهتمام إلى انشغالاتهم وآرائهم واقتراحاتهم، وأكد لهم في كلمة بالمناسبة التزام الدولة بـ "حماية الجزائريين في الخارج وبفتح الأبواب أمام الكفاءات الجزائرية للمساهمة في تنمية الوطن".