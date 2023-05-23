كأس الجزائر: موعد وملاعب الدور نصف النهائي

وضعت قرعة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر، نادي نجم مـﭭرة في مواجهة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة ضد أولمبي الشلف.

ووفق لجنة تنظيم المنافسة، فإنه تم تحديد تاريخ وتوقيت والملاعب التي ستحضن اللقاءين على الشكل الآتي:

شبيبة الساورة- أولمبي الشلف : برمجت يوم 26 ماي الجاري بداية من الساعة السادسة مساء بملعب ميلود هدفي.

- نجم مـﭭرة- شباب بلوزداد: برمجت يوم 27 ماي بداية من الساعة السادسة مساء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

يذكر أن رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي هدد بمقاطعة مباراة هذا الدور في حال نقل المواجهة من ملعب 20 أوت 1955 ببشار إلى مكان آخر.