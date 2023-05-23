سوناطراك تفرج عن نتائج مسابقة التوظيف بإليزي

كشفت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مسابقة الانتقاء المنظمة بولاية إليزي والتي أسفرت عن اختيار 165 مرشح.

وجاء في بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، "تنهي سوناطراك إلى علم كافة المشاركين في مسابقة الانتقاء المنظمة بولاية إليزي في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023، على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين محمد خماية بإن أمناس عن الإفراج على نتائج المسابقة التي أسفرت عن اختيار 165 مرشح وفقًا لترتيب الجدارة للمرحلة النهائية بعد استكمال الملفات الإدارية والفحص الطبي".

"مسابقة الاختيار المنظمة بالتنسيق مع السلطات المحلية للولاية شارك فيها 592 مترشح من بين 702 مستدعى من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر المنصة الرقمية OGC أي بنسبة مشاركة قدرت بــ84 %" يضيف البيان.

أما بالنسبة للمناصب المتبقية والمقدرة بـ 34 منصب، والتي لم تحظ بمترشحين يستوفون شروط المسابقة، سيتم اسنادها إلى احتياجات خطة التوظيف القادمة الخاصة بولاية إليزي، حسب المصدر ذاته.