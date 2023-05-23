غليزان: توقيف أشخاص يمارسون الرذيلة بمحلات تجارية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان من توقيف 10 أشخاص من بينهم امرأتان محل بحث بموجب أمرين بالقبض يقومون باستغلال المحلات التجارية لممارسة الدعارة،مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات،وجاءت القضية على إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها استغلال بعض الأشخاص للمحلات لممارسة الرذيلة على مستوى حي برمادية.وعلى الفور،وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم مداهمة ثلاث محلات أين تم توقيف 10 أشخاص من بينهم امرأتان محل بحث بموجب أمرين بالقبض عن قضيتي تكوين جمعية أشرار،مع حجز 23 قرصا مهلوسا،وكمية من المخدرات،وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.