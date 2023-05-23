ميلان يمنح الضوء الأخضر لعدلي

كشف تقرير إيطالي أن نادي ميلان منح الضوء الأخضر للدولي الجزائري، ياسين عدلي من أجل المغادرة هذا الصيف، بعدما فشل اللاعب السابق لبوردو الفرنسي والمرشح للالتحاق بصفوف المنتخب الجزائري في فرض نفسه مع " الروسونيري".

ووفق موقع "لاغازيتا ديلو سبورت"، فإن الفريق " اللومباردي"، لا يعارض فكرة رحيله بشكل نهائي مع إسدال الستار على الموسم الكروي في حال وصول عرض مغري للاعب خاصة من الناحية المالية.

المصدر ذاته، أضاف أن ميلان يرى في فكرة إعارة اللاعب خطوة أولى من أجل أن يلعب أكثر مع الفريق الذي يريد انتدابه، وهو الأمر الذي يراه مشجعو النادي مناسبا، فالأفضل حسبهم هو إعارتهم من ثمة الحكم على اللاعب.

يذكر أن عدلي انضم إلى الميلان عام 2021 مقابل 8 ملايين يورو، ولعب فقط 140 دقيقة تحت إشراف المدرب بيولي.