Le président Tebboune poursuit sa visite d'état au Portugal

Un accueil solennel sera réservé, dans la matinée, au Président Tebboune, à la Place de l'Empire (Praça do Império), relevant du siège de la présidence de la République portugaise.

A cette occasion, le Président de la République aura des entretiens, en tête à tête, avec son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, avant de s'élargir aux délégations des deux pays. Les deux chefs d'Etat feront, également, une déclaration commune à la presse.

Le Président Tebboune est accompagné d'une importante délégation ministérielle, composée des ministres des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, et du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid.

Lundi, le Président de la République avait rencontré des représentants de la communauté nationale établie au Portugal et écouté leurs différentes préoccupations et propositions, soulignant l’engagement de l’Etat à protéger les membres de la communauté nationale à l’étranger et à ouvrir la voie aux compétences algériennes pour contribuer au développement du pays.