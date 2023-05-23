أهم ما ورد في التصريح المشترك للرئيس تبون ونظيره البرتغالي

أدلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتصريح مشترك رفقة نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عقب محادثات ثنائية جمعت الرئيسين بقصر "بيليم"، وهذا أهم ما ورد فيه:

*الرئيس البرتغالي: لدينا موقف ثابت يحترم دور منظمة الأمم المتحدة وقراراتها في ما يتعلق بالصحراء الغربية

الرئيس تبون: أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتهاني الحارة للرئيس البرتغالي وللشعب البرتغالي الصديق الذي سيحتفل في الـ10 جوان المقبل بعيده الوطني "يوم البرتغال"

الرئيس تبون: إننا على بعد أيام قليلة من إحياء الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين إيالة الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان التي كانت منطلقا لعلاقات مكثفة ومتعددة الأبعاد، نجدد الحرص على إلتزامنا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 08 جانفي 2005.

* الرئيس تبون: لقد كانت المحادثات مع الرئيس البرتغالي مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم، المعبر عن الشراكة متعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة

* الرئيس تبون: تحدثنا مطولا عن الوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن ما يجري في الأراضي الأوكرانية بين دولة روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة

* الرئيس تبون: توافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها.

* الرئيس البرتغالي: الجزائر مهمة في دعم البرتغال في جميع المجالات. حيث تم عقد إتفاقات وبروتوكولات كثيرة. وما يهمنا حاليا هو الحاضر والمستقبل. كما أننا فرحين بزيارة الرئيس تبون كما أننا سنفتح علاقات كثيرة بين الطرفين في التعاون الدبلوماسي والأمن القومي والتعاون الإقتصادي الذي نوّد تقويته وتعميقه مستقبلا.

* الرئيس البرتغالي: البرتغال لديها منصة رقمية جيدة يمكن أن تساهم من خلالها في تطوير الطاقة المتجددة والتعاون في جميع المجالات على غرار السياحة والتعليم.