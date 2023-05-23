دفع فواتير الماء إلكترونيا

كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، عن إبرام اتفاقية بين المؤسسة الجزائرية للمياه ونظيرتها الجمعية المهنية للبنوك لتمكين المواطنين من دفع تكاليف فواتير الماء عبر الأنترنت، وهذا باستعمال البطاقات البنكية “CIB” دون التنقل وذلك عن طريق الولوج إلى موقع الجزائرية للمياه.

وقال وزير المالية عقب التوقيع، "إنّ وثيقة التعاون مع وزارة الري تعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز الرقمنة في كل التعاملات اليومية للمواطنين"، مُضيفا، أن مؤشرات الدفع الإلكتروني عرفت تحسنا معتبرا حيث بلغت 2 مليون و700 ألف معاملة بمبلغ إجمالي قدر بـ 5.7 مليار دج موزعة عبر عدة نشاطات.

وأشار فايد، إلى أن عدد الحسابات البنكية ارتفع إلى أكثر من 20 مليون حساب موطن سنة 2022 ما يعادله وجود 14 مليون بطاقة بنكية بين البنوك وبريد الجزائر مع ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني من سبعة آلاف إلى تسعة ملايين عملية دفع.