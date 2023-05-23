تربية: ضبط آخر التحضيرات للدخول المدرسي

دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إلى تحديد المدارس الابتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص في الإطعام والنقل المدرسي، وهذا في إطار التحضيرات الجارية للدخول المدرسي المقبل.

وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية، أنّه في ختام أشغال ندوة وطنية، خُصّصت لضبط آخر التحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية، دورة 2023 ومواصلة ضبط العمليات المرتبطة تحضير الدخول المدرسي 2023-2024، أمر وزير التربية الوطنية بتحديد المدارس الابتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص سواء في الإطعام أو النقل المدرسي وإعداد وضعية وطنية دقيقة قبل تاريخ الـ 25 ماي الجاري.

وأكد البيان ذاته، ضرورة مواصلة عمليات الدعم المدرسي على غرار منحة 5000 دج، ومجانية الكتاب المدرسي، وتحضير المرافق الرياضية في المدارس الابتدائية وإعداد حصيلة النشاطات المنجزة في إطار ستينية الاستقلال والدورة الرياضية المزمع تنظيمها في إطار الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها.

ومن جهة أخرى، أفاد البيان أن هذه الندوة الوطنية التي تواصلت لليوم الثالث، كانت فرصة لإعطاء الوقت الكافي لورشات العمل المنصبة لدراسة كل العمليات المدرجة ضمن جدول الأعمال بالدقة والصرامة" اللازمتين، بهدف الخروج بإجراءات عملية ملموسة محددة بآجال التنفيذ، والتي ستكون محل تقييم في ندوة وطنية تبرمج لاحقا".

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهد لـ "توفير جميع الظروف التي تسمح بتحقيق دخول مدرسي ناجح"، كما أمر مديري التربية بإعداد برنامج "تحسيسي وتوعوي" حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وطرق الوقاية منها بالاعتماد على البرنامج القطاعي المعد من طرف وزارة التربية الوطنية.

كما شدد بلعابد على رقمنة مختلف عمليات التسيير البيداغوجي من الناحيتين الإدارية والمادية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والمتعلقة برقمنة جميع القطاعات، وفي هذا الصدد، أمر مديري التربية بـ "التحيين الآني للمعلومات الخاصة بوضعيات الموظفين على الأرضية الرقمية".

وتم التطرق أيضا، إلى ضرورة توفير الكتاب المدرسي للتلاميذ وضمان وصوله في الآجال المحددة مع تسخير كل الإمكانيات المتاحة لذلك، بالإضافة إلى مواصلة ضمان الخدمات الأخرى كالبيع الإلكتروني للكتاب، وتوزيع نسختين من كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، وتوفير خدمة الكتاب الرقمي، وكذا كتب البرايل للتلاميذ من ذوي التحديات البصرية. وكذا اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تحافظ على النسخة الثانية للكتب المدرسية، وإصدار منشور خاص بهذه العملية.

أما بخصوص تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، تم التركيز على العمليات المتبقية من تنفيذ مراحل إجراء تقييم المكتسبات لتغطية العمليات المحددة من الـ 25 ماي الجاري، تاريخ الانتهاء من إجراء التقييمات الكتابية إلى غاية الـ 22 جوان المقبل، تاريخ تسليم الشهادات ودفاتر تقييم المكتسبات للأولياء.

وفي هذا الصدد، أمر بلعابد بإجراء عملية "تقييم وطنية" لهذا الامتحان، انطلاقا من المقاطعات التفتيشية، ثم الولائية، ثم الجهوية، وصولا إلى عقد "ملتقى وطني" قبل نهاية شهر جويلية المقبل.

كما دعا إلى إعداد برنامج للمعالجة البيداغوجية للنقائص المسجلة لدى التلاميذ، على مستوى التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي، بالتنسيق " الدقيق" بين المفتشية العامة والمجلس الوطني للبرامج والمديرية العامة للتعليم.