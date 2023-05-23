البيض: توقيف شخصين وحجز أقراص مهلوسة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، من حجز 1015 كبسولة من المؤثرات العقلية، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، يبلغان من العمر27 و 30 سنة .

تعود حيثيات القضية، إثـــر تحصل عناصر الأمن الحضري الأول على معلومات مؤكـدة مفـادهـا وجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة في الوسط الشباني، عليه تـم تحديد هويتهما و الترصد لتحركاتهما ، أين تم إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض والذي كانت نتائجه إيجابية مكنت من حجز 1015 كبسولة من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 25 مليون سنتيم و 500 دج ، وعليه تـم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري و فتح تحقيق في القضية .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين تم إيداعهما بالمؤسسة العقابية.