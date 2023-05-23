أزمة في كأس الجمهورية (فيديو)

جدد رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، إصراره على خوض نصف نهائي كأس الجمهورية، المقرر هذا الجمعة ضد أولمبي الشلف، ببشار.

وعقد زرواطي ندوة صحفية عقب الإعلان عن إقامة المواجهة بملعب ميلود هدفي بوهران بدلا من ملعب 20 أوت ببشار، فتح فيها النار على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار والأمين العام لـ"الفاف" منير دبيشي.

واتهم ذات المتحدث الثنائي المذكور بتصفية حساباته معه على حساب شبيبة الساورة، داعيا السلطات العليا للتدخل من أجل إنصاف فريقه.

وحسب زرواطي فإن لجنة المعاينة التي زارت ملعب 20 أوت ببشار دونت تحفظا واحدا فيما يخص تطبيق تقنية "الفار"، ألا وهو مكان وضع كاميرات النقل التلفزي الخاصة بوضعية التسلل، حيث تم حل الإشكال -حسبه- بعد نزع السياج الذي كان يعيق الرؤية.

وأكد زرواطي أنه يدعو لتطبيق القانون الخاص بكأس الجمهورية وهو أن يستقبل الفريق الأول الذي يسحب في القرعة بميدانه، مضيفا أن المكتب المسير لشبيبة الساورة سيجتمع لبحث الخطوة القادمة.

من جهته، هدد رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر بمقاطعة مواجهة الكأس ضد شباب بلوزداد هذا السبت، مطالبا بإعادة النظر في برمجة لقاءي نصف النهائي وتأجيلها حتى تتضح الأمور.

وكانت لجنة كأس الجزائر التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) قد عينت الملعبين اللذين سيحتضنان مباراتي الدور نصف النهائي للمنافسة الشعبية لموسم 2023، المبرمجتين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتستضيف شبيبة الساورة منافستها جمعية الشلف يوم الجمعة بملعب "ميلود هدفي" بوهران (سا 18:00) فيما يتنقل شباب بلوزداد يوم السبت (18:00) إلى ملعب "الشهيد حملاوي" بقسنطينة، لمواجهة نجم مقرة.

وكان من المقرر أن يدور اللقاءان بملعب "الإخوة بوشليق" بمقرة و"20 أوت 1955" ببشار، قبل أن يتم تحويلهما بسبب عدم توفر هذين المرفقين على المعايير المطلوبة لاستعمال تقنية الفيديو المساعد (الفار) الذي سيتم استعمالها لأول مرة.