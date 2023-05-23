إصابة عائلة إثر انفجار للغاز بسطيف

أدى حادث انفجار للغاز بمنزل في ولاية سطيف، ظهيرة اليوم، إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وأفاد بيان الحماية المدنية أن فرق الحماية لوحدة عين آرنات قد تدخلت ظهر اليوم الثلاثاء على الساعة 12 و46 د لحادث انفجار غاز في منزل ريفي بقرية عين مسعود بلدية عين آرنات، تسبب في إصابة أربعة أفراد من عائلة واحدة بحروق من الدرجة الأولى ليست بالخطيرة في اليدين، الوجه والرجلين ويتعلق الأمر بكل من الأب، الأم وابنيهما (55، 52، 29 و15سنة).

وأضاف البيان أن الانفجار سبب في بعض الأضرار المادية في الأبواب والنوافذ، وأن سبب هذا الحادث يرجع إلى وقوع تسرب وقود غاز البوتان من قارورة ذات 13 كغ على مستوى مطبخ المنزل، حيث تم إسعاف ونقل كل ضحايا الحادث إلى المستشفى الجامعي سطيف.