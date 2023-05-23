طاسيلي: استحداث رحلات داخلية جديدة

أعلنت شركة طاسيلي للطيران اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنها ستعزز شبكة رحلاتها المنتظمة الداخلية ابتداء من شهر جويلية المقبل، عبر استحداث رحلتين جديدتين مرتين في الأسبوع بين الجزائر العاصمة وبشار ذهابا وإيابا ورحلة إضافية الوادي.

وأوضح ذات المصدر أن "طاسيلي للطيران ستوسع شبكة النقل المنتظم الداخلي عبر استحداث رحلتين في الأسبوع تربط بين الجزائر وبشار ذهابا وإيابا، وذلك كل أحد وأربعاء ابتداء من 5 جويلية 2023".

كما أعلنت الشركة عن تطبيق "تسعيرة ترقوية للانطلاق تقل عن 30 %" على خط الجزائر-بشار-الجزائر موضحة أن هذا العرض "خاضع لشروط وفي حدود المقاعد المتوفرة".

وستنطلق رحلة الجزائر-بشار-الجزائر يوم الأحد من الجزائر العاصمة على الساعة 08:00 لتصل إلى بشار على الساعة 10:00 ، أما العودة فمبرمجة من بشار على الساعة الـ10:40 دقيقة لتصل إلى مطار الجزائر في حدود الساعة الـ12:40، حسب البرنامج الذي قدمته الشركة. أما بخصوص ذات الرحلة المبرمجة أيضا كل يوم أربعاء، فستنطلق من الجزائر على الساعة 19:00 لتصل إلى بشار في حدود الساعة 21:00 أما العودة من بشار فمبرمجة على الساعة الـ21:40 لتصل إلى الجزائر في حدود الساعة الـ23:40، حسب ذات البرنامج.

كما أعلنت المؤسسة في بيانها، أنه "سيتم استحداث رحلة إضافية باتجاه الوادي وذلك كل يوم أحد ابتداء من 9 جويلية 2023 وذلك تعزيزا للرحلات الموجودة والمبرمجة كل يوم جمعة". أما الرحلة الإضافية الرابطة بين الجزائر-الوادي-الجزائر ليوم الأحد فستنطلق من الجزائر على الساعة الـ13:30 زوالا لتصل إلى الوادي على الساعة الـ14:40 أما العودة فمبرمجة من الوادي على الساعة الـ15:20 لتصل إلى مطار الجزائر على الساعة الـ16:30، حسب بيان ذات الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة يوم الجمعة بين الجزائر-الوادي ذهابا وإيابا مبرمجة انطلاقا من الجزائر على الساعة 09:00 لتصل إلى الوادي على الساعة الـ10:10، أما رحلة العودة من الوادي فستنطلق على الساعة الـ14 لتصل إلى الجزائر في حدود الساعة الـ15:10.