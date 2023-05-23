باتنة: حجز كمية كبيرة من النخالة موجهة للمضاربة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة (ولاية باتنة) من حجز 115 قنطارا و17 كلغ من مادة النخالة التي كانت موجهة للمضاربة، حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لهذا السلك النظامي.

وجاء في البيان انه تم تجسيد هذه العملية إثر قيام أفراد الفرقة بأحد الحواجز الأمنية على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف بتوقيف مركبة نفعية محملة بـ20 قنطارا من مادة النخالة دون حيازة سائقها البالغ من العمر 46 سنة لوثائق قانونية تسمح له بمزاولة هدا النشاط.

واستنادا لذات الوثيقة، تم على الفور اقتياد المعني إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، مبرزة أنه بعد تكثيف التحري وتفتيش ثلاث مستودعات تفتيشا أمنيا دقيقا تم حجز باقي الكمية من مادة النخالة لتصل الكمية المحجوزة إلى 115 قنطارا و17 كلغ.

وحررت ضد الشخص الموقوف جنح "المضاربة غير الشرعية" و"عدم التعامل بالفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها لدى القيام بعمليات البيع أو الشراء أو تأدية خدمة بين المتعاملين" و"الممارسات التجارية غير النزيهة -الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيه" و"الوسم والبيانات غير المطابقة" حسب ذات البيان.

وقد تم تقديم الشخص المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة اليوم الثلاثاء بعد استكمال الإجراءات القانونية، حسب ما تم إيضاحه.