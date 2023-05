Déclaration conjointe du président Tebboune et son homologue portugais

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a fait une déclaration conjointe avec son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa suite à l'entretien bilatéral qui ont eu lieu entre les deux présidents au palais de Belém.

Le président portugais a réitéré la position constante de son pays respectant le rôle des Nations Unies et ses décisions concernant le Sahara Occidental.

Pour sa part, le président Tebboune a saisi cette occasion pour adresser ses meilleurs vœux au président de Sousa et au peuple portugais ami qui célébrera le 10 juin prochain sa fête nationale.

Et d'ajouter que les entretiens avec le président Marcelo ont été fructueux et directs et ont reflété la profondeur des relations politiques et permis de renforcer la consultation régulière et le partenariat multilatéral entre l'Algérie et le Portugal dans un climat régional et international complexe.

"Nous nous sommes longuement entretenus sur la situation en Libye, au Mali et dans la région du Sahel et au Sahara Occidental ainsi que sur la situation aux territoires palestiniens occupés et de ce qui se passe sur les territoires ukrainiens entre l'Etat ami la Russie et l'amie l'Ukraine.

Le président Tebboune a terminé par déclaré : "Nous sommes d'accord sur l'ensemble des questions que nous avons abordées".

De son côté, le président portugais a déclaré que l'Algérie est importante pour le Portugal dans plusieurs domaines, et que plusieurs conventions et protocoles d'accords ont été signés entre les deux pays.

"Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le présent et l'avenir. Nous sommes heureux de la visite du président Tebboune et nous allons lancer plusieurs relations bilatérales dans la coopération diplomatique et la sécurité nationale ainsi que la coopération économique que nous désirons renforcer et approfondir à l'avenir", a déclaré le président de Sousa.

Le président portugais a enfin conclu que son pays dispose d'une ,nouvelle plateforme numérique qui permettra de développer les énergies nouvelles et la coopération dans différents domaines, y compris le tourisme et l'enseignement.