داربي عاصمي في نهائي كأس الرابطة

أجري، اليوم الثلاثاء، نصف نهائي كأس الرابطة المحترفة وأسفر عن تأهل ناديا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد إلى النهائي.

وتم استحداث هذه المنافسة في الموسم الكروي الجاري ويشارك فيها صنف الرديف الخاص بأندية الرابطة المحترفة الأولى.

وحسم مولودية الجزائر الداربي العاصمي ضد اتحاد الجزائر بهدفين مقابل صفر على ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء في العاصمة، فيما تغلب شباب بلوزداد على متصدر البطولة في صنف الرديف شباب قسنطينة بهدفين مقابل هدف على ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج.

وبهذا سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع داربي عاصمي في نهائي المنافسة، حيث سيتم تحديد موعد ومكان النهائي لاحقا.