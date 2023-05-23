الجوية الجزائرية": جديد عملية اقتناء الطائرات

مددت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أجل استلام العروض المتعلقة بعملية اقتناء 10 طائرات عن طريق الإيجار المالي إلى غاية 29 ماي، حسبما أكده اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للشركة، أمين أندلسي.

ويشير إشعار تمديد الآجال الصادر اليوم الثلاثاء في الصحافة الوطنية، أن "المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة ذات أسهم الخطوط الجوية الجزائرية، تعلم المكتتبين المعنيين بالاستشارة الدولية رقم 01/AH/DG/2023، المتعلقة بالإيجار المالي العملياتي لأسطول قد يصل إلى 10 طائرات، بأن آخر أجل لاستلام العروض المحدد بشكل أولي في 22 ماي 2023، قد تم تمديده إلى غاية 29 ماي 2023 قبل الساعة 12:00 (التوقيت المحلي).

وتهدف هذه الاستشارة الدولية إلى الإيجار المالي العملياتي لستة طائرات من الحجم الكبير (أربعة طائرات من نوع A330-200/300GE وطائرتين اثنتين من نوع A330-900)، فضلا عن أربع طائرات متوسطة الحجم من طراز (طائرتين B737-800 وطارئتين من نوع B737-9Max).

وعلاوة على اقتناء 10 طائرات عبر التأجير فان الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت كذلك صفقة لاقتناء 15 طائرة والتي عاد المنح المؤقت لها لمصنعي الطائرات بوينغ وايرباص، أما صفقة الطائرات متوسطة الحجم (8 طائرات) فقد عادت إلى الشركة الأمريكية بوينغ، فيما ظفرت الشركة الأوروبية ايرباص بصفقة طائرات الحجم الكبير (7 طائرات) في هذا الصدد سبق للخطوط الجوية الجزائرية أن وقعت يوم الأربعاء المنصرم على عقد مع مصنع الطائرات الأمريكي بوينغ لاقتناء هذه الطائرات الـ8 ذات الحجم المتوسط و التي ستكون أولى عمليات تسليمها في سنة 2027.

واوضحت الخطوط الجوية الجزائرية أن العقد مع ايرباص لاقتناء 7 طائرات أخرى سيوقع "قريبا".

للتذكير فإن اقتناء الطائرات الـ15 من قبل الخطوط الجوية الجزائرية قد تم تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي رخص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى في 8 ماي 2022، باقتناء 15 طائرة من أجل فتح خطوط جديدة سيما نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.